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粉底 持久無痕輕感粉底 SPF15 PA++
瑭瓷白 Porcelain
Very fair beige with neutral undertones; for extra light skin.
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SKIN LONG-WEAR WEIGHTLESS FOUNDATION SPF 15 PA++

持久無痕輕感粉底 SPF15 PA++

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Very fair beige with neutral undertones; for extra light skin.

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    Shade Names
    • 瑭瓷白 Porcelain
    • 象牙米 Ivory
    • 冷象牙米 Cool Ivory
    • 暖象牙米 Warm Ivory
    • 柔沙 Sand
    • 冷柔沙 Cool Sand
    • 暖柔沙 Warm Sand
    • 暖瑭瓷白 Warm Porcelain
    • 嫩芽 Beige
    • 暖大地 Warm Natural
    How To

    混合肌蜜糖 #國民粉底 乾區補水油區控油

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