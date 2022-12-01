SKIN LONG-WEAR WEIGHTLESS FOUNDATION SPF 15 PA++
持久無痕輕感粉底 SPF15 PA++
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16小時持久、透氣，打造自然霧面妝感。
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瑭瓷白 Porcelain點我找到完美粉底色選
妳的色選Very fair beige with neutral undertones; for extra light skin.
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產品介紹 添加深海巨藻的智慧油水平衡科技，可抑止泛...
適用對象 適合一般至油性肌膚。
產品特色 即時修飾毛孔同時加強肌膚屏障。為肌膚補充...
使用方式 用海綿、專業粉底刷或無瑕底妝刷（均分開發...
主要成份 Active Ingredients: ...
How To
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