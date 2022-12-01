產品特色 即時修飾毛孔同時加強肌膚屏障。為肌膚補充...

即時修飾毛孔同時加強肌膚屏障。



為肌膚補充水份，即時修正肌膚泛紅及膚色不均問題。



控油力高，油性肌膚適用，同時讓肌膚散發自然光感。-



16小時持妝不脫色。



實際效果*

-96%使用者表示，肌膚即時變得霧光精緻。

-96%使用者表示，肌膚即時變得光滑。

-96%使用者表示，肌膚即時變得無瑕。



在使用四週後：

-92%使用者表示，整天膚色更均勻

-91%使用者表示，整天肌膚都維持透氣乾爽。

*訪問了101位女性使用者。